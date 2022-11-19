Україна та Молдова відновили спільне патрулювання на ділянці державного кордону

На ділянці українсько-молдовського державного кордону відновились спільні патрулювання, повідомила 19 листопада пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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"Прикордонники Ізмаїльського загону відновили спільні заходи з охорони державного кордону з підрозділами Регіонального Управління "Південь" Прикордонної Поліції Республіки Молдова", — йдеться в повідомленні МВС.

Відомо, що уже проведено 10 таких патрулювань на українсько-молдовському кордоні.

Зазначимо, що в окремих прикордонних місцевостях Одеської області запровадили додаткові тимчасові обмеження на в’їзд, плавання маломірних суден та риболовлю, зокрема заборону на проїзд трасою Одеса - Рені в районі Дністровського лиману чоловіків віком від 18 до 60 років.

При цьому заборона руху транспортом по ділянці автомобільної дороги Одеса - Рені не застосовуватимуть до осіб, які забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури; надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру під час виконання ними службових завдань в межах Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського контрольованих прикордонних районів.

З огляду на це варто зазначити, що українські перевізники з 1 вересня можуть їздити у Молдову за спрощеними правилами. Ця країна залишалась єдиною, з якою в України не було лібералізовано вантажні перевезення.