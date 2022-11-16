Україна та Польща розпочали переговори щодо запровадження спільного контролю на кордоні

Українська та польська делегації розпочали перший раунд переговорів щодо впровадження спільного митного та прикордонного контролю.

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Про це 16 листопада повідомила пресслужба Міністерство інфраструктури України.

Сторони обговорюють проєкт міжурядової угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску.

Норми документу визначать, якою буде процедура та які потрібно буде запровадити правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів.

Планується також, що контрольні служби України та Польщі зможуть передавати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

За підсумками першого раунду, який триватиме два дні, делегації повинні напрацювати базову редакцію документу.

"Впровадження спільного митного та прикордонного контролю спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання Угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС", — пояснюють в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще в травні заявив про домовленість із Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.

Зокрема, з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.