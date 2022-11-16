Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе

Украинская и польская делегации начали первый раунд переговоров по внедрению совместного таможенного и пограничного контроля.

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Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Стороны обсуждают проект межправительственного соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров в общих пунктах пропуска.

Нормы документа определят, какой будет процедура и какие введут правила работы общих пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей.

Планируется, что контрольные службы Украины и Польши смогут передавать друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций.

По итогам первого раунда, который продлится два дня, делегации должны наработать базовую редакцию документа.

"Внедрение совместного таможенного и пограничного контроля упростит и ускорит пересечение границы для международных перевозчиков и частных лиц. После подписания Соглашения Украина станет страной, не входящей в состав Евросоюза, но имеющей подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС", - объясняют в Мининфраструктуре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в мае заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.

В частности, с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.