На границе с Польшей в скором времени откроется новый пункт пропуска

Завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши.

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Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Новый пункт пропуск будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн.

Сначала здесь будет разрешено пересечение границы пустым грузовикам, а затем пункт пропуска будет действовать для других транспортных средств и для пешеходов.

"Во время полномасштабного вторжения одним из приоритетных направлений работы Министерства инфраструктуры стала переориентация экспортной логистики на западные границы. В первую очередь речь идет о расширении пропускных способностей существующих пунктов пропуска и строительства новых. Уже к концу года планируем открыть проезд для пустых грузовиков новым пунктом пропуска - Мальховице", - прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

По его словам, этот проект был фактически заморожен с 2007 года. Затем планируется открыть его для всех видов автотранспорта и пешеходов.

Ожидается, что новый пункт пропуска позволит разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.

На сегодняшний день строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры.

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.