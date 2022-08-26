Україна та Польща розподілили пункти пропуску для важких та легких вантажівок: схема запрацює з вересня

Україна та Польща погодили формат організації руху вантажного транспорту в рамках реалізації пілотного проєкту на спільній ділянці кордону. Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Так, рух транспорту загальною масою до 7,5 тонни буде здійснюватись через пункти пропуску "Устилуг - Зосин", "Грушів - Будомєж", "Смільниця - Кросцєнко" та "Угринів - Долгобичув".

В свою чергу, транспорт загальною масою понад 7,5 тонни будуть пропускати у пунктах "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Шегині - Медика" та "Ягодин – Дорогуск".

Зміни в організації руху вантажівок діятимуть у період з 1 вересня по 30 листопада. При цьому пасажирські транспортні перевезення у зазначених пунктах пропуску залишаться без змін.

Нагадаємо також, що з 16 серпня Україна та Польща запустили повноцінну роботу оновленого пункту пропуску "Краківець – Корчова": останнім там запустили термінал для пропуску автобусів.