На КПП "Ягодин" заборонили пропуск легковиків та обмежили пропуск вантажівок

Державна прикордонна служба вирішила з 27 червня пропускати через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" (Волинська область) лише вантажівки з масою понад 7,5 тонни та рейсові автобуси.

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Як ідеться у повідомленні відомства, це робиться задля зменшення черг на кордоні. Відповідно, вантажівки масою до 7,5 тонни та легковий транспорт там не оформлятимуть. Порожні вантажівки рухатимуться окремими смугами руху, а бензовози, як і раніше, оформлятимуться першочергово.

Нагадаємо, що в травні в Міністерстві інфраструктури повідомляли про домовленість з Держприкордонслужбою про те, щоб один із західних пунктів пропуску використовувався тільки для бензовозів.

Заступник міністра Мустафа Найєм тоді казав, що також планується зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, зокрема "Ягодин" та "Краковець", перенаправивши потоки на інші КПП.

В свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді повідомляв, що Європейський союз запровадив спеціально для України "коридори солідарності" на кордонах, аби усунути існуючі труднощі при імпорті палива.

Зазначимо, що 20 червня було відкрито після швидкої реконструкції та розширення пункт пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні Львівської області з Польщею.