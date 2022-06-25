На КПП "Ягодин" запретили пропуск легковушек и ограничили пропуск грузовиков

Государственная пограничная служба решила с 27 июня пропускать через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" (Волынская область) только грузовики с массой более 7,5 тонны и рейсовые автобусы.

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Как говорится в сообщении ведомства, это делается для уменьшения очередей на границе. Соответственно, грузовики массой до 7,5 тонны и легковой транспорт оформляться там не будут. Пустые грузовики будут двигаться по отдельным полосам движения, а бензовозы по-прежнему будут оформляться в первую очередь.

Напомним, что в мае в Министерстве инфраструктуры сообщали о договоренности с Госпогранслужбой о том, чтобы один из западных пунктов пропуска использовался только для бензовозов.

Заместитель министра Мустафа Найем тогда говорил, что также планируется сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, в частности, "Ягодин" и "Краковец", перенаправив потоки на другие КПП.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль тогда сообщал, что Европейский союз ввел специально для Украины "коридоры солидарности" на границах, чтобы устранить существующие трудности при импорте топлива.

Отметим также, что 20 июня был открыт после быстрой реконструкции и расширения пункт пропуска "Краковец – Корчова" на границе Львовской области с Польшей.