ЕС и Украина согласовали либерализацию автоперевозок

Еврокомиссия согласовала финальный текст специального соглашения о либерализации автоперевозок Украина-ЕС, сообщили в Мининфраструктуры. Текст соглашения предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок по украинским перевозчикам без разрешений.

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Подписание документа намечено на конец июня.

"Мы сможем существенно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС. Это критически важно именно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах", – отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в Украине параллельно активно работают над развитием пограничной инфраструктуры, которая бы значительно увеличила пропускную способность на западных границах.

Как отмечают в министерстве, ограниченное количество разрешений на международные перевозки было достаточно критической проблемой для украинских перевозчиков за последние пять лет, поскольку за это время товарооборот со странами ЕС вырос почти вдвое.

Более того, количество грузоперевозок автомобильным транспортом выросло на 42%. В то же время, количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС сокращалось, что приводило к большим потерям и украинских перевозчиков, и экономики страны в целом.

"Подписание специального соглашения о либерализации перевозок автотранспортом Украина-ЕС отменяет необходимость получения соответствующих разрешений на постоянной основе и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска", – добавили в министерстве.

Напомним, что Евросоюз с сегодняшнего дня, 14 июня, отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.