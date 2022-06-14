ЄС та Україна узгодили лібералізацію автоперевезень

Єврокомісія погодила фінальний текст спеціальної угоди про лібералізацію автоперевезень Україна-ЄС, повідомили в Мінінфраструктури. Текст угоди передбачає виконання двосторонніх і транзитних перевезень українськими перевізниками без дозволів.

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Підписання документа заплановане на кінець червня.

"Ми зможемо суттєво покращити та прискорити логістику між Україною та ЄС. Це критично важливо саме зараз, коли в умовах блокади морських портів українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах", – відмітив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, в Україні паралельно активно працюють над розбудовою прикордонної інфраструктури, яка значно збільшила би пропускну спроможність на західних кордонах.

Як зазначають у міністерстві, обмежена кількість дозволів на міжнародні перевезення була досить критичною проблемою для українських перевізників упродовж останніх п'яти років, оскільки за цей час товарообіг із країнами ЄС зріс майже вдвічі.

Більш того, кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом зросла на 42%. Водночас кількість дозволів на міжнародні перевезення в окремі країни ЄС скорочувалася, що призводило до великих втрат і українських перевізників, і економіки країни загалом.

"Підписання спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автотранспортом Україна-ЄС скасовує необхідність отримання відповідних дозволів на постійній основі й дасть змогу уникнути зупинення експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску", – додали в міністерстві.

Нагадаємо також, що Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк Сбєрбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.