ЄС відключає від SWIFT ще три російські банки

Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк Ощадбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти росії за агресію проти України.

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Про це повідомляє російська служба ВВС.

Зазначається, що санкції було погоджено наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

В Ощадбанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками.

У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

У Россільгоспбанку також наголосили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Раніше Європейський Союз відключив від міжнародної системи SWIFT сім банків у рамках санкцій у зв'язку із вторгненням Росії до України.

Нагадаємо, що Європейська Рада з незрозумілих причин вилучила із затвердженого шостого пакету санкцій проти РФ згадку про хмарні технології.