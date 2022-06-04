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У Євросоюзі почали працювати над сьомим пакетом санкцій проти Росії
Європейський союз уже почав працювати над наступним пакетом санкцій, які мають значно скоротити можливості країни-агресора Росії продовжувати війну проти України.
На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю польському PAP.
Він наголосив, що "у Путіна поки що достатньо ресурсів, щоб витрачати гроші на армію та поповнювати сили на фронті", і що завдання санкцій – "відрізати його від джерел грошей".
"Санкції мають бути ще жорсткішими, включати газ, який Росія ще може продати, потрібно також відключити російські банки від системи SWIFT. Я говорю про Газпромбанк, через який організована оплата газу за рублі", - заявив Яблонський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Серед інших заходів він також назвав конфіскацію російських заморожених активів, які можуть бути спрямовані на посилення оборони та повоєнне відновлення України.
"Ми вже працюємо у цьому напрямі", – сказав Яблонський.
Він також вважає, що потрібно запровадити ембарго на технології, які РФ може постачати та використовувати у власній промисловості.
За словами Яблонського, Євросоюз також посилив тиск на Угорщину, яка заблокувала включення низки пунктів до шостого санкційного пакету.
Нагадаємо, посли країн ЄС схвалили шостий санкційний пакет проти країни-агресора Росії. ЄС прийняв рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн блоку. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.
Під нові персональні санкції ЄС потрапили представники силових структур із РФ, бізнесмени, представники ЗМІ, але там немає патріарха Кирила, якого прибрали з списку санкцій на вимогу Угорщини, але там є Аліна Кабаєва.