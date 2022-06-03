Україна продовжуватиме добиватися санкцій для патріарха Кирила, - МЗС

Україна наполягатиме на накладенні санкцій на патріарха РПЦ Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку", - заявив речник МЗС.

За його словами, загалом українська сторона підготувала список санкцій, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадових осіб, пропагандистів, військових злочинців.

“Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначає пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який приніс стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність”, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, посли країн ЄС схвалили шостий санкційний пакет проти країни-агресора Росії. Під нові персональні санкції ЄС потрапили представники силових структур із РФ, бізнесмени, представники ЗМІ, але там немає патріарха Кирила, якого прибрали з списку санкцій на вимогу Угорщини, але там є Аліна Кабаєва.