Украина будет продолжать добиваться санкций для патриарха Кирилла, - МИД

Украина будет настаивать на наложении санкций на патриарха РПЦ Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность”, — заявил спикер МИД.

По его словам, всего украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

“Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, принесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность”, — подчеркнул дипломат.

Напомним, послы стран ЕС одобрили шестой санкционный пакет против страны-агрессора России. Под новые персональные санкции ЕС попали представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители СМИ, но там нет патриарха Кирилла, которого убрали из санкционного списка по требованию Венгрии, но там есть Алина Кабаева.