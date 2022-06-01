Венгрия требует исключить из санкций российского патриарха Кирилла, - Bloomberg

Венгрия потребовала исключить из шестого пакета санкций Европейского Союза российского патриарха Кирилла. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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"По словам официальных лиц, знакомых с переговорами за закрытыми дверями, Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе в среду днем, выдвинув дополнительные требования, которые задерживают одобрение шестого пакета санкций блока против России, который включает частичный запрет на нефть", - пишет издание

В частности, Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и был ярым сторонником Владимира Путина и войны на Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции. По словам одного чиновника, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите в начале этой недели.

Венгрия также подняла мелкие технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами неясны.

Напомним, что члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.

Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются.

Также в рамках шестого пакета санкций, в ЕС хотят запретить страхование судов перевозящих российскую нефть.