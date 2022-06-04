В Евросоюзе начали работать над седьмым пакетом санкций против России

Европейский союз уже начал работать над следующим пакетом санкций, которые призваны значительно сократить возможности страны-агрессора Росии продолжать войну против Украины.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью польскому PAP.

Он подчеркнул, что "у Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте", и что задача санкций – "отрезать его от источников денег".

"Санкции должны быть еще более жесткими, включать газ, который Россия еще может продать, нужно также отключить российские банки от системы SWIFT. Я говорю о Газпромбанке, через который организована оплата газа за рубли", - заявил Яблонский.

В числе прочих мер он также назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины.

"Мы уже работаем в этом направлении", – сказал Яблонский.

Он также считает, что нужно ввести эмбарго на технологии, которые РФ может поставлять и использовать в собственной промышленности.

По словам Яблонского, Евросоюз также усилил давление на Венгрию, которая заблокировала включение ряда пунктов в шестой санкционный пакет.

Напомним, послы стран ЕС одобрили шестой санкционный пакет против страны-агрессора России. ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки.

Под новые персональные санкции ЕС попали представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители СМИ, но там нет патриарха Кирилла, которого убрали из санкционного списка по требованию Венгрии, но там есть Алина Кабаева.