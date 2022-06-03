Официально: ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Три страны освободили от эмбарго на российскую нефть

Совет Европейского Союза завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против РФ. Теперь он официально принят.

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Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, имевшие место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно содействующих военной пропаганде президента Путина", - прокомментировал Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что попало под новые санкции ЕС против РФ

Во-первых, как неоднократно сообщалось, Евросоюз частично согласовал эмбарго на российскую нефть . Так, ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки. Однако, Будапешт утверждаю, что Венгрию освободили от эмбарго.

Более того, в Совете подтвердили, что Болгарияи Хорватия также получат временные отсрочки в отношении импорта российской нефти.

Второй важный пункт нового санкционного пакета - отключение банков от SWIFT . ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями еще на три российских финучреждения — Сбербанк, Московский кредитный банки и Россельхозбанк, а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Кроме того, в шестой пакет санкций ЕС против РФ попал запрет на вещание трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета" ,"Россия 24/Россия 24" и "Международный ТВ Центр".

В шестом санкционном пакете европейские лидеры согласовали список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

"Более того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России", - добавили в Совете.