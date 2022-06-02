США ввели санкции против представительницы МИД РФ Захаровой и еще 16 россиян

США расширили санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. В частности, в санкционный список попала представительница МИД России Мария Захарова.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Соединенных Штатов.

Отмечается, что в санкционном списке оказались 17 россиян, среди которых представитель МИД РФ Мария Захарова, виолончелист и по совместительству друг президента России Сергей Ролдугин, бизнесмен Алексей Мордашов, жена и двое его сыновей, и бизнесмен Год Нисанов.

В то же время, под санкции Штатов оказались 16 компаний, в том числе и "Северсталь", связанная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

Также санкции введены против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.

Напомним, послы стран Евросоюза одобрили шестой санкционный пакет против России, в том числе частичное эмбарго на нефть. Также санкции отключат Сбербанк от системы SWIFT.