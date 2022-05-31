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Канада ввела санкции против "подруги" Путина - Алины Кабаевой и еще 21 гражданина РФ

Алина Кабаева, любовница Путина, Кабаева

Канада ввела санкции против 22 россиян, среди которых фигурирует вероятная любовница президента России Алина Кабаева. Также под санкциями оказались 4 российские компании. 

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Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства. 

Под санкции попали такие компании: 

  • "Россельхозбанк";  
  • "Инвестторгбанк";  
  • управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;  
  • управляющая компания Российской венчурной компании. 

Также в санкционном списке оказались 22 гражданина РФ: 

  • Алина Кабаева - предположительная любовница Путина;
  • Ольга Айзиман - экс-супруга олигарха Михаила Фридмана; 
  • Елена Георгиева - председатель правления "Новикомбанка";
  • Лариса и Екатерина Фридман - дочери олигарха Михаила Фридмана;
  • Андрей Козицын - генеральный директор Уральской горно-металлургической компании;
  • Михаил Кучмент - бизнесмен, председатель Наблюдательного совета "Совкомбанка";
  • Милана Королева - блогер, модель, телеведущая;
  • Анатолий Браверман - первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, его жена Инна и сын Александр;
  • Михаил Россеев - главный бухгалтер "Газпрома";
  • Вадим Кулик - заместитель президента – председателя правления банка "ВТБ";
  • Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский - члены правления "ВТБ";
  • Дмитрий Пьянов - финансовый директор "ВТБ";
  • Сергей Мальцев - председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред "Сбербанка";
  • Кирилл Царев - первый зампред "Сбербанка";
  • Наталья Алымова - экс-член правления "Сбербанка";
  • Александра Бурико - экс-зампред "Сбербанка". 

Стоит отметить, что, по состоянию на 31 мая, под санкциями Канады находятся 819 граждан РФ и 177 российских компаний.   

Напомним, западные страны рассматривают возможность отмены санкций против российских олигархов в обмен на перечисление денег на восстановление Украины. Некоторые российские олигархи, имена которых не приводятся, сами поднимали эту тему. 

Автор:
Анастасия Дедковская