Канада ввела санкции против "подруги" Путина - Алины Кабаевой и еще 21 гражданина РФ

Канада ввела санкции против 22 россиян, среди которых фигурирует вероятная любовница президента России Алина Кабаева. Также под санкциями оказались 4 российские компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства.

Под санкции попали такие компании:

"Россельхозбанк";

"Инвестторгбанк";

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;

управляющая компания Российской венчурной компании.

Также в санкционном списке оказались 22 гражданина РФ:

Алина Кабаева - предположительная любовница Путина;

Ольга Айзиман - экс-супруга олигарха Михаила Фридмана;

Елена Георгиева - председатель правления "Новикомбанка";

Лариса и Екатерина Фридман - дочери олигарха Михаила Фридмана;

Андрей Козицын - генеральный директор Уральской горно-металлургической компании;

Михаил Кучмент - бизнесмен, председатель Наблюдательного совета "Совкомбанка";

Милана Королева - блогер, модель, телеведущая;

Анатолий Браверман - первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, его жена Инна и сын Александр;



Михаил Россеев - главный бухгалтер "Газпрома";

Вадим Кулик - заместитель президента – председателя правления банка "ВТБ";

Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский - члены правления "ВТБ";

Дмитрий Пьянов - финансовый директор "ВТБ";

Сергей Мальцев - председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред "Сбербанка";

Кирилл Царев - первый зампред "Сбербанка";

Наталья Алымова - экс-член правления "Сбербанка";

Александра Бурико - экс-зампред "Сбербанка".



Стоит отметить, что, по состоянию на 31 мая, под санкциями Канады находятся 819 граждан РФ и 177 российских компаний.

Напомним, западные страны рассматривают возможность отмены санкций против российских олигархов в обмен на перечисление денег на восстановление Украины. Некоторые российские олигархи, имена которых не приводятся, сами поднимали эту тему.