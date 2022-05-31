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Канада ввела санкции против "подруги" Путина - Алины Кабаевой и еще 21 гражданина РФ
Канада ввела санкции против 22 россиян, среди которых фигурирует вероятная любовница президента России Алина Кабаева. Также под санкциями оказались 4 российские компании.
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Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства.
Под санкции попали такие компании:
- "Россельхозбанк";
- "Инвестторгбанк";
- управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;
- управляющая компания Российской венчурной компании.
Также в санкционном списке оказались 22 гражданина РФ:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Алина Кабаева - предположительная любовница Путина;
- Ольга Айзиман - экс-супруга олигарха Михаила Фридмана;
- Елена Георгиева - председатель правления "Новикомбанка";
- Лариса и Екатерина Фридман - дочери олигарха Михаила Фридмана;
- Андрей Козицын - генеральный директор Уральской горно-металлургической компании;
- Михаил Кучмент - бизнесмен, председатель Наблюдательного совета "Совкомбанка";
- Милана Королева - блогер, модель, телеведущая;
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Анатолий Браверман - первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, его жена Инна и сын Александр;
- Михаил Россеев - главный бухгалтер "Газпрома";
- Вадим Кулик - заместитель президента – председателя правления банка "ВТБ";
- Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский - члены правления "ВТБ";
- Дмитрий Пьянов - финансовый директор "ВТБ";
- Сергей Мальцев - председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред "Сбербанка";
- Кирилл Царев - первый зампред "Сбербанка";
- Наталья Алымова - экс-член правления "Сбербанка";
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Александра Бурико - экс-зампред "Сбербанка".
Стоит отметить, что, по состоянию на 31 мая, под санкциями Канады находятся 819 граждан РФ и 177 российских компаний.
Напомним, западные страны рассматривают возможность отмены санкций против российских олигархов в обмен на перечисление денег на восстановление Украины. Некоторые российские олигархи, имена которых не приводятся, сами поднимали эту тему.