Евросоюз заморозил активы Центробанка России на сумму в 23 млрд евро

Евросоюз в рамках санкций против страны-агрессора Росии заморозил активы Центробанка РФ на сумму около 23 млрд евро.

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Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет Reuters.

Отмечается, что ранее Россия публично заявила, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов активов ее Центробанка по всему миру.

"Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС", – сообщил Рейндерс.

По словам чиновника, страны ЕС также заморозили физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на 10 млрд евро.

При этом Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда являются "ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США".

Он также отказался указать, все ли страны ЕС сообщали о замораживании активов, и не объяснил, почему третья по величине экономика мира привлекла так мало активов от российского Центрального банка.

Как пишет Reuters, многие правительства ЕС отказались публично говорить о том, заморозили ли российские активы.

Помимо Евросоюза, санкции в отношении ЦБ РФ с начала марта ввели США, Великобритания и Япония, заморозив резервы российского Центробанка в своих национальных валютах.

Также Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России.

Отметим, глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линднер считает, что можно передать замороженные в Германии активы Центробанка РФ Украине. Но он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления нашей страны.

Напомним, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженныхактивов российских олигарховдля финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.