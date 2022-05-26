Євросоюз заморозив активи Центробанку Росії на суму 23 млрд євро

Євросоюз у рамках санкцій проти країни-агресора Росії заморозив активи Центробанку РФ на суму близько 23 млрд. євро.

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Про це повідомив єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише Reuters.

Зазначається, що раніше Росія публічно заявила, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів активів Центробанку по всьому світу.

"З цих заморожених активів лише менше однієї десятої знаходиться в ЄС, згідно з інформацією, отриманою Європейською комісією від 27 країн-членів ЄС", – повідомив Рейндерс.

За словами чиновника, країни ЄС також заморозили фізичні активи росіян, зокрема яхти та вілли, приблизно на 10 млрд євро.

При цьому Рейндерс зазначив, що заморожені в Євросоюзі 23 мільярди є "мізерно малою цифрою порівняно зі 100 мільярдами, замороженими США".

Він також відмовився вказати, чи всі країни ЄС повідомляли про заморожування активів, і не пояснив, чому третя за величиною економіка світу так мало залучила активів від російського Центрального банку.

Як пише Reuters, багато урядів ЄС відмовилися публічно говорити про те, чи заморозили російські активи.

Крім Євросоюзу, санкції щодо ЦБ РФ з початку березня запровадили США, Великобританія та Японія, заморозивши резерви російського Центробанку у своїх національних валютах.

Зазначимо, що голова німецького Міністерства фінансів Крістіан Лінднер вважає, що можна передати заморожені в Німеччині активи Центробанку РФ Україні. Але він не схвалює ідею конфіскації особистих активів росіян для фінансування за рахунок відновлення нашої країни.

Нагадаємо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.