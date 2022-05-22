В Германии выступили против конфискации личных активов российских олигархов

Глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линднер считает, что можно передать замороженные в Германии активы Центробанка РФ Украине. Но он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления нашей страны.

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Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, Кристиан Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов.

"Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны", - пояснил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности.

В то же время Линднер повторил, что правительство Германии готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка РФ.

Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия этих активов.

Отметим, ранее в интервью Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.

Напомним,, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

А канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.