У Німеччині виступили проти конфіскації особистих активів російських олігархів

Глава німецького Міністерства фінансів Крістіан Лінднер вважає, що можна передати заморожені в Німеччині активи Центробанку РФ Україні. Але він не схвалює ідею конфіскації особистих активів росіян для фінансування відновлення України.

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Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, Крістіан Лінднер сказав, що він налаштований проти конфіскації особистих активів російських олігархів.

"Перешкоди при проведенні вилучення активів дуже значні", - пояснив міністр, нагадавши, що влада країн з верховенством закону гарантує недоторканність приватної власності.

Водночас Лінднер повторив, що уряд Німеччини готовий до розгляду пропозиції щодо конфіскації раніше заморожених іноземних активів Центробанку РФ.

Однак він наголосив на необхідності вивчити правові питання та наслідки для міжнародного порядку у разі вилучення цих активів.

Зазначимо, раніше в інтерв'ю Financial Times верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

Нагадаємо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

А канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.