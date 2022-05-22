Вагони та цінна сировина: Фінляндія конфіскувала російське майно на суму 76 млн євро

Управління зі стягнення боргів заморозило майно російських олігархів та інших осіб та компаній, які потрапили під санкції, накладені після нападу Росії на Україну.

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Так, у розпорядженні фінської влади перебуває заморожене майно росіян, які потрапили під санкції, сума якого становить як мінімум 76 млн євро, повідомляє видання Yle з посиланням на розслідування Helsingin Sanomat.

Згідно з розслідуванням, проведеним журналістами HS, управління зі стягнення боргів заморозило велику кількість вагонів товарних поїздів.

Внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 млн євро.

Управління зі стягнення боргів також вилучило великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола знаходиться вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Нагадаємо, що загальна вартість російських та білоруських активів, які були заарештовані в Україні, становить 30 млрд гривень.