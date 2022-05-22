Вагоны и ценное сырье: Финляндия конфисковала российское имущество на сумму 76 млн евро

Управление по взысканию долгов заморозило имущество российских олигархов и других лиц и компаний, попавших под санкции, которые были наложены после нападения России на Украину.

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Так, в распоряжении финских властей находится замороженное имущество россиян, попавших под санкции, сумма которого составляет как минимум 76 млн евро, сообщает издание Yle со ссылкой на расследование Helsingin Sanomat.

Согласно расследованию, проведенному журналистами HS, управление по взысканию долгов заморозило большое количество вагонов товарных поездов.

В результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 млн евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

Напомним, что общая стоимость российских и белорусских активов, которые были арестованы в Украине составляет 30 млрд гривен.