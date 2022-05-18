Общая стоимость арестованных российских и беларуских активов 30 млрд гривен, - БЭБ

Общая стоимость российских и беларуских активов, которые были арестованы в Украине составляет 30 млрд гривен. Об этом на Facebook сообщил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

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"30 млрд гривен – стоимость активов россии и белорусы, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста. В первую очередь эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству. Вагоны должны осуществлять перевозки на железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили передаваться на нужды ВСУ", — написал Мельник.

Также в эфире телеканалу ICTV глава БЭБ сказал, что в Украине существуют законодательные механизмы, которые позволяют законно арестовывать российские активы, в отношении которых были открыты уголовные дела.

Напомним, в правительстве США заявили, что не имеют законных полномочий на арест замороженных активов российского Центробанка.

Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.

В свою очередь в Кремле заявили, что будут считать кражей конфискацию активов РФ на восстановление Украины.