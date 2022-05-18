Загальна вартість заарештованих російських та білоруських активів 30 млрд гривень, - БЕБ

Загальна вартість російських та білоруських активів, які були заарештовані в Україні, становить 30 млрд гривень. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

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"30 млрд гривень – вартість активів росії та білоруси, на які БЕБ забезпечило накладення арешту. Насамперед ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі. Вагони мають здійснювати перевезення на залізниці дорогою, товарно-матеріальні цінності використовуватися для відновлення зруйнованих населених пунктів, кошти та автомобілі передаватимуться на потреби ЗСУ", - написав Мельник.

Також в ефірі телеканалу ICTV глава БЕБ сказав, що в Україні існують законодавчі механізми, які дозволяють законно заарештовувати російські активи, щодо яких було відкрито кримінальні справи.

Нагадаємо, в уряді США заявили, що не мають законних повноважень на арешт заморожених активів російського Центробанку.

Європейські країни мають розглянути питання щодо вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вважатимуть крадіжкою конфіскацію активів РФ на відновлення України.