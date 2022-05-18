США не могут законно арестовать активы российского Центробанка

США не имеют законных полномочий на арест замороженных активов российского Центробанка. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на министра финансов США Джанет Йеллен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Хотя мы начинаем рассматривать это, в настоящее время в Соединенных Штатах было бы незаконным, чтобы правительство конфисковало эти активы", - сказала Йеллен.

Чиновники Министерства финансов США также выразили обеспокоенность по поводу создания прецедентов и подрыва доверия других стран к хранению активов своих центральных банков в Соединенных Штатах.

При этом она также сообщила журналистам, что специальная лицензия, позволяющая России производить платежи своим держателям облигаций в США, не будет продлена, когда срок ее действия истечет на следующей неделе, оставив российским чиновникам быстро сужающееся окно, чтобы избежать своего первого дефолта по внешнему долгу после российского дефолта 1917 года.

Напомним, что Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.

В свою очередь в Кремле заявили, что будут считать кражей конфискацию активов РФ на восстановление Украины.