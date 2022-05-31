Канада ввела санкції проти "подруги" Путіна - Аліни Кабаєвої та ще 21 громадянина РФ

Канада запровадила санкції проти 22 росіян, серед яких фігурує ймовірна коханка президента Росії Аліна Кабаєва. Також під санкціями опинилися 4 російські компанії.

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Про це свідчать дані на офіційному сайті уряду.

Під санкції потрапили такі компанії:

"Россільгоспбанк";

"Інвестторгбанк";

керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій;

керуюча компанія Російської венчурної компанії.

Також у списку санкцій опинилися 22 громадяни РФ:

Аліна Кабаєва – імовірна коханка Путіна;

Ольга Айзіман – екс-дружина олігарха Михайла Фрідмана;

Олена Георгієва – голова правління "Новікомбанку";

Лариса та Катерина Фрідман – доньки олігарха Михайла Фрідмана;

Андрій Козіцин – генеральний директор Уральської гірничо-металургійної компанії;

Михайло Кучмент – бізнесмен, голова Наглядової ради "Совкомбанку";

Мілана Корольова – блогер, модель, телеведуча;

Анатолій Браверман – перший заступник гендиректора Російського фонду прямих інвестицій, його дружина Інна та син Олександр;



Михайло Россєєв - головний бухгалтер "Газпрому";

Вадим Кулик – заступник президента – голови правління банку "ВТБ";

Наталія Діркс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський – члени правління "ВТБ";

Дмитро П'янов – фінансовий директор "ВТБ";

Сергій Мальцев - голова ради директорів Globaltrans, екс-заступник голови "Сбербанку";

Кирило Царьов - перший заступник голови "Сбербанку";

Наталія Алимова – екс-член правління "Сбербанку";

Олександра Буріко - екс-заступник голови "Сбербанку".



Варто зазначити, що станом на 31 травня під санкціями Канади знаходяться 819 громадян РФ і 177 російських компаній.

Нагадаємо, західні країни розглядають можливість скасування санкцій проти російських олігархів в обмін на перерахування грошей на відновлення України. Деякі російські олігархи, імена яких не наводяться, самі порушували цю тему.