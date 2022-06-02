США ввели санкції проти представниці МЗС РФ Захарової та ще 16 росіян

США розширили список санкцій щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з широкомасштабним вторгненням в Україну. Зокрема, до списку санкцій потрапила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерство фінансів Сполучених Штатів.

Зазначається, що в списку санкцій опинилися 17 росіян, серед яких представник МЗС РФ Марія Захарова, віолончеліст і за сумісництвом друг президента Росії Сергій Ролдугін, бізнесмен Олексій Мордашов, дружина і двоє його синів, і бізнесмен Рік Нісанов.

Водночас під санкції Штатів опинилися 16 компаній, у тому числі і "Северсталь", пов'язана з сім'єю Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії – "Севергруп", "Nordgold", "Алгоритм".

Також санкції ввели проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу схвалили шостий санкційний пакет проти Росії, зокрема часткове ембарго на нафту. Також санкції відключать "Сбербанк" від системи SWIFT.