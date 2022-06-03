В США добавили в свой экономический "черный список" десятки российских и белорусских компаний

Минторг США обновил санкционный список против России. В него добавили еще 71 компанию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление бюро.

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Так называемый экономический "черный список", в который попали все эти компании, предусматривает, что они не смогут вести дела с американскими фирмами без специальной государственной лицензии.

Этот список расширяли с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину. Сейчас в нем указаны 322 российские и белорусские компании. Заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевес объяснил, что эти санкции ограничивают способность России "получать технологии, необходимые ей для поддержания военной агрессии".

Кроме того, США расширили санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. В частности, в санкционный список попала представительница МИД России Мария Захарова.

Также под санкциями Штатов оказались 16 компаний, в том числе и "Северсталь", связанная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

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