У США додали до свого економічного "чорного списку" десятки російських і білоруських компаній

Мінторг США оновив список санкцій проти Росії. До нього додали ще 71 компанію. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву бюро.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так званий економічний "чорний список", до якого потрапили всі ці компанії, передбачає, що вони не зможуть вести справи з американськими фірмами без спеціальної державної ліцензії.

Цей список розширювалися з 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну. Зараз у ньому вказано 322 російські та білоруські компанії. Заступник міністра торгівлі з промисловості та безпеки Алан Естевес пояснив, що ці санкції обмежують здатність Росії "отримувати технології, необхідні їй для підтримки військової агресії".

Крім того, США розширили список санкцій щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з широкомасштабним вторгненням в Україну. Зокрема, до списку санкцій потрапила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Також під санкціями Штатів опинилися 16 компаній, у тому числі і "Северсталь", пов'язана із сім'єю Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії – "Севергруп", Nordgold, "Алгоритм".

Джерело фото: ua.depositphotos.com