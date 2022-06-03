Офіційно: ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу завершила процедуру затвердження шостого пакету санкцій проти РФ. Тепер його офіційно прийнято.

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Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. і забороняємо більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна", - прокоментував Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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