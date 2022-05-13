Украина выделит один КПП на границе только для бензовозов

Министерство инфраструктуры договорится с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в ходе онлайн-обсуждения с профильными министерствами темы торговли и экспорта.

"Есть договоренность с пограничной службой, что один из пунктов пропуска будет только для топлива, там будет сделана топливная полоса. Думаю, что это будет реализовано в ближайшие дни", - сказал Найем.

Он также добавил, что планируется сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и легковые транспортные средства на другие.

"Это, прежде всего, Ягодин и Краковец, которые можно направить на Устилуг и Шегини. Я думаю, что нам это удастся сделать и такие разговоры сейчас ведутся", - отметил замминистра.

Согласно подсчетам министерства, по состоянию на 13 мая в очередях на границе стоит до 3 тыс. транспортных средств, которые не могут выехать из Украины и где-то 1,2-1,5 тыс. в Украину. Причиной этого, кроме "евроблях", является то, что сами пункты пропуска не обустроены для того, чтобы пропускать такое количество транспортных средств.

"Из тех пунктов, которые есть сейчас на границе – не все пункты могут принимать грузовой транспорт. На польской границе у нас всего четыре пункта пропуска, которые могут пропускать через себя 20-тонники (фуры) – это Ягодин, Краковец, Шегини, Рава- Русский. Все остальные могут пропускать 3,5 -7 тонн - это, конечно, не для грузового транспорта", - подытожил Мустафа Найем.

Напомним, в Офисе президента заявили, что на 11 мая импортируют достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе, что свидетельствует об окончании топливного кризиса.

В Украине также будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который нельзя будет уничтожить, который обеспечит страну на месяцы вперед.