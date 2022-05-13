Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Энергетика
Дата публикации

Украина выделит один КПП на границе только для бензовозов

топливо, пункты пропуска, западная Украина, КПП, бензовоз

Министерство инфраструктуры договорится с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в ходе онлайн-обсуждения с профильными министерствами темы торговли и экспорта.

"Есть договоренность с пограничной службой, что один из пунктов пропуска будет только для топлива, там будет сделана топливная полоса. Думаю, что это будет реализовано в ближайшие дни", - сказал Найем.

Он также добавил, что планируется сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и легковые транспортные средства на другие.

"Это, прежде всего, Ягодин и Краковец, которые можно направить на Устилуг и Шегини. Я думаю, что нам это удастся сделать и такие разговоры сейчас ведутся", - отметил замминистра.

Согласно подсчетам министерства, по состоянию на 13 мая в очередях на границе стоит до 3 тыс. транспортных средств, которые не могут выехать из Украины и где-то 1,2-1,5 тыс. в Украину. Причиной этого, кроме "евроблях", является то, что сами пункты пропуска не обустроены для того, чтобы пропускать такое количество транспортных средств.

"Из тех пунктов, которые есть сейчас на границе – не все пункты могут принимать грузовой транспорт. На польской границе у нас всего четыре пункта пропуска, которые могут пропускать через себя 20-тонники (фуры) – это Ягодин, Краковец, Шегини, Рава- Русский. Все остальные могут пропускать 3,5 -7 тонн - это, конечно, не для грузового транспорта", - подытожил Мустафа Найем.

Напомним, в Офисе президента заявили, что на 11 мая импортируют достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе, что свидетельствует об окончании топливного кризиса.

В Украине также будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который нельзя будет уничтожить, который обеспечит страну на месяцы вперед.

Автор:
Анастасия Дедковская