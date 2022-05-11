Цены на бензин продолжают расти: эксперты спрогнозировали стоимость топлива на ближайшее время

В середине мая в сравнении с началом месяца средняя стоимость бензина, которую устанавливает Минэкономики, может вырасти на 2 гривни за литр. Это означает, что в среднем на АЗС топливо подорожает до 40 грн/л.

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Такой прогноз сделали в Консалтинговой группе "А-95", передает профильное издание enkorr.

Эксперты считают, что новые расчетные розничные цены от Минэкономики могут составить 33,36 грн/л на бензин и 35,31 грн/л на дизельное топливо. Исходя из этого, расчетная цена на бензин вырастет на 2,17 грн/л, на дизельное топливо — уменьшится на 32 коп/л, если сравнивать с началом мая.

Если прогноз экспертов сбудется, то с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензины А-95 и А-92 не должна будет превышать 39,86 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 42,31 грн/л.

При этом АЗС имеют право продавать топливо с улучшенными показателями качества по более высокой цене.

Между тем, в Офисе президента заявили об окончании топливного кризиса в стране. По состоянию на 11 мая импортируется достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе.

Однако крупнейшие сети все еще сохраняют лимиты на продажу горючего, а некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по ценам, которые намного выше ограничений Кабмина.

Фото: ua.depositphotos.com