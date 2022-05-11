Ціни на бензин продовжують зростати: експерти спрогнозували вартість палива на найближчий час

У середині травня порівняно з початком місяця середня вартість бензину, яку встановлює Мінекономіки, може зрости на 2 гривні за літр. Це означає, що у середньому на АЗС паливо подорожчає до 40 грн/л.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Такий прогноз зробили у Консалтинговій групі "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

Експерти вважають, що нові розрахункові роздрібні ціни від Мінекономіки можуть становити 33,36 грн/л на бензин і 35,31 грн/л на дизельне паливо. Виходячи з цього, розрахункова ціна на бензин зросте на 2,17 грн/л, на дизельне паливо зменшиться на 32 коп/л, якщо порівнювати з початком травня.

Якщо прогноз експертів здійсниться, то з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензини А-95 та А-92 не повинна перевищувати 39,86 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/л.

При цьому АЗС мають право продавати паливо з покращеними показниками якості за вищою ціною.

Тим часом в Офісі президента заявили про закінчення паливної кризи в країні. Станом на 11 травня імпортують достатню кількість бензину та дизеля для забезпечення щоденної потреби країни у паливі.

Однак, найбільші мережі все ще зберігають ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження від Кабміну.

Фото: ua.depositphotos.com