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Ціни на бензин продовжують зростати: експерти спрогнозували вартість палива на найближчий час
У середині травня порівняно з початком місяця середня вартість бензину, яку встановлює Мінекономіки, може зрости на 2 гривні за літр. Це означає, що у середньому на АЗС паливо подорожчає до 40 грн/л.
Такий прогноз зробили у Консалтинговій групі "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.
Експерти вважають, що нові розрахункові роздрібні ціни від Мінекономіки можуть становити 33,36 грн/л на бензин і 35,31 грн/л на дизельне паливо. Виходячи з цього, розрахункова ціна на бензин зросте на 2,17 грн/л, на дизельне паливо зменшиться на 32 коп/л, якщо порівнювати з початком травня.
Якщо прогноз експертів здійсниться, то з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензини А-95 та А-92 не повинна перевищувати 39,86 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/л.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому АЗС мають право продавати паливо з покращеними показниками якості за вищою ціною.
Тим часом в Офісі президента заявили про закінчення паливної кризи в країні. Станом на 11 травня імпортують достатню кількість бензину та дизеля для забезпечення щоденної потреби країни у паливі.
Однак, найбільші мережі все ще зберігають ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження від Кабміну.
Фото: ua.depositphotos.com