У Рівненській області громадський транспорт заправлятимуть на окремих АЗС

На Рівненщині виділили окремі АЗС для заправки громадського транспорту. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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"Виділяємо окремі АЗС під публічний транспорт. Йдеться про певні заправки, які будуть доведені до власників маршрутних таксі через управління інфраструктури ОВА. На цих АЗС заправлятимуться транспортні засоби обласних маршрутів та міста Рівного", - написав Коваль.

За його словами, станом на 11 травня влада регіону забезпечила пальним підприємства критичної інфраструктури, які відповідають за життєдіяльність області (медична, енергетична, комунальна сфери та інші), а також військових та національну поліцію. Для завершення посівної палива також вистачає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС. Найбільші мережі встановили ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження від Кабміну.

Влада обіцяє вирішити це питання до середини травня, а експерти прогнозують наповнення ринку вже влітку