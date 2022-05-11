В Ривненской области общественный транспорт будут заправлять на отдельных АЗС

В Ривненской области выделили отдельные АЗС для заправки общественного транспорта. Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

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"Выделяем отдельные АЗС под публичный транспорт. Речь идет об определенных заправках, которые будут доведены до владельцев маршрутных такси через управление инфраструктуры ОВА. На этих АЗС будут заправляться транспортные средства областных маршрутов и города Ровно", — написал Коваль.

По его словам, по состоянию на 11 мая власти региона обеспечили горючим предприятия критической инфраструктуры, отвечающие за жизнедеятельность области (медицинская, энергетическая, коммунальная сферы и другие), а также военных и национальную полицию. Для завершения посевной топлива тоже хватает.

Напомним, конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Крупнейшие сети установили лимиты на продажу горючего, а некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по ценам, которые гораздо выше ограничений от Кабмина.

Власти обещают решить этот вопрос к середине мая, а эксперты прогнозируют наполнение рынка уже летом