Топливный вопрос. Когда решится проблема дефицита горючего в Украине и исчезнут очереди на АЗС

В конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. В последнюю неделю апреля заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре и 29 апреля пообещали решить вопрос за неделю до 8 мая.

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В Киеве городские власти призвали жителей экономить и не использовать автомобили без крайней необходимости, а крупнейшие сети АЗС установили лимиты на продажу топлива в одни руки. Также правительство пообещало направить на рынок 70 тыс. тонн бензина и 40 тыс. тонн дизельного топлива, для погашения спроса.

Проблему очередей на заправках это не решило. Хотя на небольших АЗС за пределами больших городов, все же можно было заправиться заплатив за литр А-95 цену выше 55 гривен, что гораздо выше цен, которые установило правительство. Кроме того, в условиях дефицита активизировались торговцы топливными талонами, производители суррогатного бензина, а на некоторых неработающих АЗС можно было покупать бензин "из-под полы".

6 мая глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что дефицит все еще остался поскольку есть логистические трудности из-за блокирования украинских морских портов и нехватки бензовозов и цистерн для поставок горючего в Украину. При этом Герус отметил, что в ближайшее время произойдет переформатирование рынка, и поставки горючего из стран Европы будут более ритмичны. Также глава парламентского комитета заявил, что ситуация с горючим улучшиться к середине мая.

Несмотря на увеличение лимитов на продажу бензина некоторыми крупными сетями АЗС по состоянию на 9 мая сложно сказать, что дефицит на топливном рынке ликвидирован.

Несмотря на то, что правительству не удалось сдержать обещания, некоторые шаги по наполнению страну топливом все же предпринимаются. Так, 6 мая Украина договорилась с Польшей о том, что бензовозы будут двигаться по территории наших стран без разрешений, а ранее похожие договоренности были достигнуты и с другими странами. Такой шаг вполне мог бы поспособствовать наполнению страны бензином при помощи автомобильного транспорта. Однако бензовозы не смогут завезти в страну нужное количество бензина и в условиях блокады морских портов главным каналом поставки нефтепродуктов является железная дорога. Но там тоже проблемы, связанные в первую очередь с перевалкой груза на границе. Еще одна проблема -- нежелание сетей АЗС хранить топливо на нефтебазах после вражеских обстрелов.

Когда закончится дефицит бензина и что будет с дизелем

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна ослабить дефицит бензина на рынке удастся к концу мая. Это не значит, что проблема исчезнет совсем, однако лимиты на АЗС на отпуск топлива в одни руки вырастут на 20-30 литров.

"Рассчитываем, что в ближайшие 2-3 недели удастся хотя бы частично наладить железнодорожную логистику в Европе. Об этом сейчас правительство и украинские трейдеры активно консультируются с европейскими партнерами", — говорит эксперт. При этом он добавляет, что к середине лета рынок наполнят бензином, и через два или три месяца дефицит может исчезнуть совсем .

Куюн отмечает, что данный процесс нельзя будет ускорить путем отмены государственного регулирования -- кроме роста цен это ничего не даст.

По его словам, после недавней корректировки формулы расчета граничных цен и увеличения к ней логистической составляющей она отвечает реалиям рынка и содержит достаточные стимулы для поставки нефтепродуктов как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

"Между тем, правительство не контролирует и не наказывает за нарушение граничных цен, в связи с чем мы видим массу случаев отрытой и завуалированной торговли по спекулятивным ценам. Контроль и недопущение таких случаев могли бы способствовать увеличению числа работающих станций и тем самым снять напряжение и уменьшить очереди на объектах, которые ведут торговлю по регулируемым ценам", — говорит эксперт.

При этом основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин настроен более скептически. По его мнению, проблема с заправкой для легковых автомобилей будет кое-как решена к июлю.

"Уже в конце июня вы сможете заехать и заправиться с каким-то лимитом. Однако до конца года топливо вряд ли появится в свободной продаже как это было до войны", — говорит Лёушкин.

Он также отмечает, что без полноценных железнодорожных поставок рынок вряд ли удастся наполнить нужным количеством бензина. К тому же после обстрелов россиян игроки рынка просто опасаются хранить топливо на нефтебазах. Чтобы изменить ситуацию, нужно как-то компенсировать потери тем трейдерам, чье топливо будет уничтожено в результате вражеских обстрелов. Поскольку без гарантий государства вряд ли кто-то захочет рисковать миллионами долларов.

К тому же на топливном рынке останется проблема дефицита дизельного топлива. Сейчас, в мае, со стороны аграрных потребителей временное затишье, однако с началом уборки урожая спрос на дизель вырастет минимум в два раза.

"Начнется все в конце июня, когда на юге страны начнут собирать урожай зерновых, а продлиться этот сезон примерно до октября-ноября. Спрос вырастет в два раза и это не только потребление комбайнов в поле, но и вывоз сельхозпродукции на экспорт. Конечно поставки к тому времени вырастут, но это далеко от того объема потребления, с которым придется столкнуться", — говорит Лёушкин.

Главным катализатором дефицита топлива стал ажиотаж на АЗС

По мнению аналитика профильного издания "НафтоРынок" Александра Сиренко главным фактором, из-за которого возник дефицит бензина на АЗС стал ажиотаж со стороны водителей.

По его мнению в мае, бензина на украинском рынке не стало меньше чем его было в апреле. Наоборот, поставки топлива в Украину растут примерно на 10% каждую неделю. Однако из-за большого количества заправить полный бак АЗС продают больше горючего чем им успевают поставлять.

"Сейчас заправки продают в сутки столько топлива, сколько они никогда не продавали: бензовоз можно продать на региональной АЗС за пол дня. Такого до войны никогда не было. Только в очень хорошем месте в Киеве были такие объемы реализации. Но паника и ажиотаж сделали свое дело. Сейчас бензин это примерно как маски в марте 2020 года", — говорит эксперт.

По его мнению, ограничения введенные на АЗС только усугубили панику, и возникла ситуация, когда водители начали курсировать по АЗС в надежде заправить полный бак, хотя многим топливо по большому счету было не нужно.

"Полный бак дает водителю определенную иллюзию свободы действий, возможность уехать в случае необходимости. С начала решили бороться с ажиотажем ограничив объемы поставок 10-20 литрами в одни руки. Однако это дало противоположный эффект - люди ездят в поисках дополнительных 10 литров от заправки к заправке. Я думаю эту проблему можно было бы решить с помощью увеличения лимитов топлива на АЗС. Также свой эффект бы дало обращение первых лиц страны с призывом экономить бензин", — говорит Сиренко.

При этом он отмечает, что в странах ЕС, откуда в Украину поставляют топливо на АЗС кризиса не наблюдается. Да, после российского вторжения и санкций против РФ цены на нефть подскочили до 110-120 долларов за баррель. Из-за этого цены на бензин в ЕС сейчас превышают 1000 долларов за тонну. Однако украинский топливным кризис остается локальным кризисом, который никак не отображается на европейском рынке и топлива там хватит. В том числе и для Украины у которой из-за войны потребление топлива существенно снизилось. В свою очередь ажиотаж на АЗС взвинтил цены на всем украинском рынке топлива: и на оптовом, и в сегменте продажи топлива бизнесу.

"Ажиотаж можно было бы локализировать, введя на несколько дней комендантский час на АЗС для водителей. За это время сети могли бы заполнить топливом свои заправки и увеличить свои лимиты. Это бы устранило бы потребность водителей заправлять полный бак", - говорит эксперт.

При этом он отмечает, что изменить ситуацию могли бы и ранее обещанные правительством 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизтоплива. Они так и не поступили на рынок, хотя такое количество топлива могло бы обеспечивать сети АЗС по всей стране примерно неделю. Однако заявления пока так и остались заявлениями и никаких аукционов либо же иных поставок на рынок пока не наблюдается.