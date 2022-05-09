WOG вдвое увеличил лимит продажи бензина в одни руки

Сеть автозаправочных комплексов WOG с 9 мая увеличила объем топлива, который могут приобрести частные клиенты в течение суток, до 20 литров. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", - сказано в нем.

В WOG убеждены, что этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки.

Таким образом, в компании дают понять, что ограничение на заправку в течение суток распространяется не на всю сеть, а на каждую АЗС в отдельности.

Зарегистрироваться же в системе лояльности можно, установив приложение PRIDE (myapp.wog.ua). При этом WOG подчеркивает, что кошелек PRIDE сейчас работает только на отоваривание ранее купленного горючего.

Напомним, что 29 апреля WOG объявил об установлении лимита в 10 литров в сутки на продажу топлива, причем продажа осуществляется только при наличии карты лояльности.

При этом другая крупная сеть АЗС - ОККО, ранее также установившая аналогичное ограничение, 5 мая подняла суточный лимит продажи до 15 литров (а для некоторых случаев и 20, и 30 литров).