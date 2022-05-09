WOG вдвічі збільшив ліміт продажу бензину в одні руки

Мережа автозаправних комплексів WOG з 9 травня збільшила обсяг палива, яке можуть придбати приватні клієнти протягом доби, до 20 літрів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", - сказано в ньому.

У WOG переконані, що цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам дозволить заправитися достатньою кількістю палива, щоб дістатися пункту призначення або наступного АЗК для дозаправки.

Таким чином, у компанії дають зрозуміти, що обмеження на заправку протягом доби поширюється не на всю мережу, а на кожну АЗС окремо.

Зареєструватися ж у системі лояльності можна, встановивши додаток PRIDE (myapp.wog.ua). При цьому WOG наголошує, що гаманець PRIDE зараз працює тільки на отоварення раніше купленого пального.

Нагадаємо, що 29 квітня WOG оголосив про встановлення ліміту в 10 літрів на добу на продаж палива, причому його продаж здійснюється лише за наявності картки лояльності.

При цьому інша ж велика мережа АЗС - ОККО, яка раніше також встановила аналогічне обмеження, 5 травня підняла добовий ліміт продажу до 15 літрів (а для деяких випадків і 20, і 30 літрів).