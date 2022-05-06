Бензин з ЄС. Бізнес відреагував на відміну Польщі дозволів на проїзд для українських бензовозів

6 травня Україна та Польща домовилися про скасування дозволів на проїзд через польську територію для вантажівок, що перевозять паливо.

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Відсьогодні дозволів на в'їзд бензовозів до Польщі більше не потрібно. Для в'їзду без дозволів на територію Польщі перевізникам пального необхідно за добу до перетину кордону пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

Delo.ua опитало учасників та експертів паливного ринку, чи зможе ця міжурядова угода сприяти наповненню ринку бензином.

Генеральний директор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук у коментарі Delo.ua зазначив, що скасувати дозвіл на вантажоперевезення з Польщею потрібно було ще місяць тому.

"Я вважаю, що це мало бути зроблено ще місяць тому. Тому що в цьому якраз була основна проблема. Ми звертали увагу на те, що в нас залишилося одне джерело імпорту через західний кордон, зрозуміло, що жодна з країн вагони в нашу країну пускати не хоче, тому залишився один варіант для наповнення ринку", — каже Косянчук.

За його словами, подібні угоди український уряд міг би також укласти з Румунією, Словаччиною та Молдовою.

Також він вважає, що автомобільні перевезення самі по собі навряд чи зможуть наситити паливний ринок в Україні за умов посівної кампанії, війни та постійної міграції автомобілів між містами. Проте зі скасуванням дозволів ситуація, безумовно, полегшиться.

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін зазначає, що скасування дозволів лише малою мірою може допомогти наповнити український паливний ринок.

"До Польщі мало хто їздить, окрім ОККО та WOG. Іншим компаніям там нічого робити. ОККО та WOG там платять великі премії оптовикам і вони скупили там весь ресурс. Також у поляків дуже специфічна система набору палива, там всі нафтобази належать державі, тому, щоб залити пальне в бензовоз, потрібна додаткова реєстрація. З цією країною найскладніше працювати. З Болгарією, Словаччиною та Румунією простіше.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що ця угода між країнами вирішує проблему, з якою зіткнулися перевізники, які везли паливо з Литви в Україну через Польщу. Тоді через квоти на транзит через Польщу, українські перевізники могли робити лише п'ять рейсів за два місяці, що обмежувало можливості поставок пального.

"У будь-якому разі це збільшить постачання автотранспортом. Оцінити обсяги мені складно, але як мінімум у півтора раза збільшить постачання палива з того напрямку", - зазначає Сіренко.

При цьому заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у коментарі Delo.ua зазначив, що домовитися з поляками щодо цього питання було досить непросто. "На рівні держав у нас хороші відносини, але польський бізнес не так привітно ставитися до нашого, оскільки відчуває конкуренцію з боку українського бізнесу", - сказав Найєм.