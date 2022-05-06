Бензин из ЕС. Бизнес отреагировал на отмену Польшей разрешений на проезд для украинских бензовозов

6 мая Украина и Польша договорились об отмене разрешений на проезд через польскую территорию для грузовиков, которые перевозят топливо.

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С сегодняшнего дня разрешений для въезда бензовозов в Польшу больше не нужно. Для въезда без разрешений на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо за сутки до пересечения границы пройти регистрацию путем заполнения формы.

Delo.ua опросило участников и экспертов топливного рынка, сможет ли данное межправительственное соглашение способствовать наполнению рынка бензином.

Генеральный директор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук в комментарии Delo.ua отметил, что отменить разрешение на грузоперевозки с Польшей нужно было еще месяц назад.

"Я считаю, что это должно было быть сделано еще месяц назад. Потому что в этом как раз была основная проблема. Мы обращали внимание на то, что у нас остался один источник импорта через западную границу, понятно, что ни одна из стран вагоны в нашу страну пускать не хочет, поэтому остался один вариант для наполнения рынка", — говорит Косянчук.

По его словам, подобные соглашения Украинское правительство могло бы также заключить с Румынией, Словакией и Молдовой.

Также он считает, что автомобильные перевозки сами по себе вряд ли смогут насытить топливный рынок в Украине в условиях посевной кампании, войны и постоянной миграции автомобилей между городами. Однако с отменой разрешений ситуация, безусловно, облегчится.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин отмечает, что отмена разрешений лишь в малой степени может помочь наполнить украинский топливный рынок.

"В Польшу мало кто ездит, кроме ОККО и WOG. Другим компаниям там нечего делать. ОККО и WOG там платят большие премии оптовикам и они скупили там весь ресурс. Также у поляков очень специфическая система набора топлива, там все нефтебазы принадлежат государству, поэтому, чтобы залить топливо в бензовоз, нужна дополнительная регистрация. С этой страной сложнее всего работать. С Болгарией, Словакией и Румынией проще. Поэтому если и будут увеличение поставок топлива из Польши, то только у этих двух компаний", - говорит Лёушкин.

Аналитик профильного издания "НафтоРынок" Александр Сиренко отмечает, что данное соглашение между странами решает проблему, с которой столкнулись перевозчики, которые везли топливо из Литвы в Украину через Польшу. Тогда из-за квот на транзит через Польшу украинские перевозчики могли делать лишь пять рейсов за два месяца, что сильно ограничивало возможности поставок горючего.

"В любом случае это увеличит поставки автотранспортом. Оценить объемы мне сложно, но как минимум в полтора раза увеличит поставки топлива с того направления", — отмечает Сиренко.

При этом заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в комментарии Delo.ua отметил, что договориться с поляками по данному вопросу было достаточно непросто. "На уровне государств у нас хорошие отношения, но польский бизнес не так радушно относится к нашему, поскольку чувствует конкуренцию со стороны украинского бизнеса", - сказал Найем.

Также замминистра добавил, что разрешения в такие страны как Румыния, Словакия и Молдова были отменены еще в начале апреля.

В свою очередь Украина также отменила разрешения на перевозки для: латвийских, литовских, датских, эстонских перевозчиков – до конца текущего года; итальянских, греческих, венгерских, немецких перевозчиков – до 30 июня 2022; а также болгарских, грузинских, словацких м австрийских перевозчиков – на период военного положения.