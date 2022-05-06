Польша отменила разрешения на проезд для украинских бензовозов

Украина и Польша договорились об отмене разрешений на проезд через польскую территорию для грузовиков, которые перевозят топливо. Об этом на Facebook сообщает Министерство инфраструктуры.

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"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива", — сказано в сообщении.

Для въезда без разрешений на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы.

Заполнить форму нужно не позже чем за сутки до пересечения границы.

При этом Государственная служба по безопасности на транспорте сообщает, что безразрешительный проезд введен также для польских перевозчиков топлива.

Напомним, в Украине продолжается дефицит топлива, крупные сети ввели ограничения на АЗС. Но все же бензин еще можно найти на черном рынке.

Некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по цене выше 55 грн/л.

Чтобы уменьшить дефицит топлива в Украине, Кабинет министров решил направить имеющиеся в стране объемы, а это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, на рынок.