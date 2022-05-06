Польща скасувала дозволи на проїзд для українських бензовозів

Україна та Польща домовилися про скасування дозволів на проїзд через польську територію для вантажівок, що перевозять паливо. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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"Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та розвитку Польщі досягли домовленості про відміну дозволів для всіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива", — йдеться у повідомленні.

Для в'їзду без дозволів на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

Заповнити форму потрібно не пізніше ніж за добу до перетину кордону.

При цьому Державна служба безпеки на транспорті повідомляє, що бездозвільний проїзд запроваджено також для польських перевізників палива.

Нагадаємо, в Україні продовжується дефіцит палива, великі мережі ввели обмеження на АЗС. Але все ж таки бензин ще можна знайти на чорному ринку.

Деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за ціною, вищою за 55 грн/л.

Щоб зменшити дефіцит палива в Україні, Кабінет міністрів вирішив спрямувати наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля, на ринок.