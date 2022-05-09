Паливне питання. Коли вирішиться проблема нестачі бензину та дизеля в Україні та зникнуть черги на АЗС

Наприкінці квітня Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС. Так вже в останній тиждень квітня заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні тоді пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі та 29 квітня пообіцяли розв'язувати питання за тиждень до 8 травня.

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У Києві міська влада закликала жителів економити і не використовувати автомобілі без нагальної потреби, а найбільші мережі АЗС встановили ліміти на продаж палива в одні руки. Також уряд пообіцяв направити на ринок 70 тис. тонн бензину та 40 тис. тонн дизельного палива для погашення попиту.

Проблеми черг на заправках це не вирішило. Хоча на невеликих АЗС за містами, все ж таки можна було заправитися заплативши за літр А-95 ціну вище 55 гривень, що набагато вище цін, які встановив уряд. Крім того, в умовах дефіциту активізувалися торговці паливними талонами, виробники сурогатного бензину, а на деяких непрацюючих АЗС можна було купувати бензин "під підлогою".

Вже 6 травня голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що дефіцит все ще залишився, оскільки є логістичні труднощі через блокування українських морських портів та нестачу бензовозів та цистерн для постачання пального в Україну. При цьому Герус зазначив, що найближчим часом відбудеться переформатування ринку, і постачання пального з країн Європи буде ритмічнішим. Також голова парламентського комітету заявив, що ситуація з пальним покращиться до середини травня .

Попри збільшення лімітів на продаж бензину деякими великими мережами АЗС станом на 9 травня важко сказати, що дефіцит на паливному ринку ліквідовано.

Хоча, Уряду не вдалося стримати обіцянки, деякі кроки щодо наповнення країну паливом все ж таки робляться. Так, 6 травня Україна домовилася з Польщею про те, що бензовози рухатимуться територією наших країн без дозволів, а раніше схожі домовленості були досягнуті і з іншими країнами. У принципі, такий крок цілком міг би сприяти наповненню країни бензином за допомогою автомобільного транспорту. Проте бензовози не зможуть завезти в країну потрібну кількість бензину і за умов блокади морських портів головним каналом постачання нафтопродуктів є залізниця. Проте там також є проблеми, пов'язані насамперед із перевалкою вантажу на кордоні. Також велика проблема - небажання мереж АЗС зберігати паливо на нафтобазах після ворожого обстрілу. Delo.ua вирішило розібратися, коли та внаслідок чого в Україні зникне дефіцит палива.

Проблема з бензином вирішиться влітку, проблему з дизпаливом не подолати і до кінця року

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, послабити дефіцит бензину на ринку вдасться до кінця травня. Це не означає, що проблема зникне зовсім, проте ліміти на АЗС на відпуск палива в одні руки зростуть на 20-30 літрів.

"Розраховуємо, що в найближчі 2-3 тижні вдасться хоча б частково налагодити залізничну логістику в Європі, щодо чого зараз уряд та українські трейдери проводять активні консультації з європейськими партнерами", - каже експерт. При цьому він додає, що до середини літа ринок наповнять бензином і через два або три місяці дефіцит може зникнути зовсім.

Також Куюн зазначає, що цей процес не можна буде прискорити шляхом скасування державного регулювання – крім зростання цін це нічого не дасть.

За його словами, після нещодавнього коригування формули розрахунку граничних цін та збільшення до неї логістичної складової вона відповідає реаліям ринку та містить достатні стимули для постачання нафтопродуктів як залізничним, так і автомобільним транспортом.

"Уряд не контролює і не карає за порушення граничних цін, у зв'язку з чим ми бачимо масу випадків відритої та завуальованої торгівлі за спекулятивними цінами. Контроль та недопущення таких випадків могли б сприяти збільшенню кількості працюючих станцій і тим самим зняти напругу та зменшити черги на об'єктах, які торгують за регульованими цінами", — каже експерт.

При цьому засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін налаштований скептичніше. На його думку, проблему із заправкою для легкових автомобілів буде абияк вирішено до липня.

"Вже наприкінці червня ви зможете заїхати і заправитися з якимось лімітом. Проте до кінця року паливо навряд чи з'явиться у вільному продажу, як це було до війни", - каже Леушкін.

Він також зазначає, що без повноцінного залізничного постачання ринок навряд чи вдасться наповнити необхідною кількістю бензину. До того ж, після обстрілу росіян гравці ринку просто побоюються зберігати паливо на нафтобазах. Щоб змінити ситуацію, потрібно якось компенсувати втрати тим, чиє паливо буде знищене внаслідок ворожого обстрілу. Бо без гарантій держави навряд чи хтось захоче ризикувати мільйонами доларів.

До того ж, на паливному ринку залишиться проблема дефіциту дизельного палива. Зараз, у травні, з боку аграрних споживачів тимчасове затишшя, проте з початком збирання врожаю попит на дизель зросте щонайменше вдвічі.

"Почнеться все наприкінці червня, коли на півдні країни почнуть збирати врожай зернових, а триватиме цей сезон приблизно до жовтня-листопада. на той час зростуть, але це далеко від того обсягу споживання, з яким доведеться зіткнутися", — каже Льоушкін.

Головним каталізатором дефіциту палива став ажіотаж на АЗС

На думку аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка головним чинником, через який виник дефіцит бензину на АЗС, став ажіотаж з боку водіїв.

На його думку в травні, бензину на українському ринку не стало менше, ніж його було у квітні. Навпаки, постачання палива в Україну зростає приблизно на 10% щотижня. Однак через велику кількість заправити повний бак АЗС продають більше пального, ніж їм встигають постачати.

"Зараз заправки продають за добу стільки палива, скільки вони ніколи не продавали: бензовоз можна продати на регіональній АЗС за пів дня. Такого до війни ніколи не було. Тільки в дуже хорошому місці в Києві були такі обсяги реалізації. Але паніка та ажіотаж зробили своє справа. Зараз бензин це приблизно як маски у березні 2020 року", - каже експерт.

На його думку, обмеження введені на АЗС тільки посилили паніку, і виникла ситуація, коли водії почали курсувати від АЗС до АЗС з надією заправити повний бак, хоча багатьом паливо за великим рахунком було не потрібно.

"Повний бак дає водієві певну ілюзію свободи дій, можливість виїхати в разі потреби. З початку вирішили боротися з ажіотажем обмеживши обсяги поставок 10-20 літрами в одні руки. Проте це дало протилежний ефект - люди їздять у пошуках додаткових 10 літрів від заправки. Я думаю цю проблему можна було б вирішити за допомогою збільшення лімітів палива на АЗС. Також свій ефект дало б звернення перших осіб країни із закликом економити бензин", - говорить Сіренко.

При цьому він зазначає, що у країнах ЄС, звідки в Україну постачають паливо на АЗС кризи, не спостерігається. Так, після російського вторгнення та санкцій проти РФ ціни на нафту підскочили до 110-120 доларів за барель. Через це ціни на бензин у ЄС зараз перевищують 1000 доларів за тонну. Проте українська паливна криза залишається локальною кризою, яка ніяк не відображається на європейському ринку і палива там вистачить. У тому числі і для України, у якої через війну споживання палива істотно знизилося. У свою чергу, ажіотаж на АЗС підняв ціни на всьому українському ринку палива: і на оптовому, і в сегменті продажу палива бізнесу.

"Ажіотаж можна було б локалізувати, ввівши на кілька днів комендантську годину на АЗС для водіїв. За цей час мережі могли б заповнити паливом свої заправки та збільшити свої ліміти. Це б усунуло потребу водіїв заправляти повний бак", - каже експерт.

При цьому він зазначає, що змінити ситуацію могли б і раніше обіцяні урядом 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн дизпалива. Вони так і не надійшли на ринок, хоча така кількість палива могла забезпечувати мережі АЗС по всій країні приблизно тиждень. Проте заяви поки що так і залишилися заявами і жодних аукціонів або інших поставок на ринок поки не спостерігається.