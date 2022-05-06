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Энергетика
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Ситуация с горючим в Украине улучшится с середины мая, — Герус

азс
Заправка. Фото: pixabay.com

Переформатирование рынка поможет ликвидировать дефицит горючего, это должно произойти уже в ближайшие недели, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.

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"Возникают логистические трудности из-за блокирования украинских морских портов и нехватки бензовозов и цистерн для поставок горючего в Украину. Ожидается, что в ближайшее время произойдет переформатирование рынка, и поставки горючего из стран Европы будут более ритмичны", – отметил Герус.

По его словам, в Украине сейчас такое же количество горючего, как и три недели назад.

"Изменилось количество автомобилистов, желающих немедленно купить горючее. Поскольку в Украину идут законтрактованные поставки горючего, ожидается, что ситуация с горючим улучшится с середины мая", – сказал он.

Напомним, в СНБО заявили, что компании, занимающиеся поставкой бензина, не рассчитали потенциальное количество клиентов, вследствие этого в Украине возник дефицит топлива.

При этом небольшие сети АЗС торгуют бензином по цене, которая выше 55 грн/л, что намного превышает ограничения правительства.

Автор:
Сергей Горелов