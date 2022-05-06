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Ситуація з пальним в Україні покращає з середини травня, — Герус
Переформатування ринку допоможе ліквідувати дефіцит пального, це має статися вже найближчими тижнями, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Про це повідомляє Telegram-канал українського парламенту.
"Виникають логістичні труднощі через блокування українських морських портів і брак бензовозів і цистерн для постачання пального в Україну. Очікується, що найближчим часом відбудеться переформатування ринку, і постачання пального з країн Європи буде ритмічнішим", – зазначив Герус.
За його словами, в Україні зараз така сама кількість пального, як і три тижні тому.
"Змінилася кількість автомобілістів, які бажають негайно купити пальне. Оскільки в Україну йдуть законтрактовані постачання пального, очікується, що ситуація з пальним покращиться з середини травня", – сказав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в РНБО заявили, що до компанії, що займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів, внаслідок цього в Україні виник дефіцит палива.
При цьому невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, яка перевищує 55 грн/л, що набагато перевищує обмеження уряду.