Ситуація з пальним в Україні покращає з середини травня, — Герус

Переформатування ринку допоможе ліквідувати дефіцит пального, це має статися вже найближчими тижнями, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Про це повідомляє Telegram-канал українського парламенту.

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"Виникають логістичні труднощі через блокування українських морських портів і брак бензовозів і цистерн для постачання пального в Україну. Очікується, що найближчим часом відбудеться переформатування ринку, і постачання пального з країн Європи буде ритмічнішим", – зазначив Герус.

За його словами, в Україні зараз така сама кількість пального, як і три тижні тому.

"Змінилася кількість автомобілістів, які бажають негайно купити пальне. Оскільки в Україну йдуть законтрактовані постачання пального, очікується, що ситуація з пальним покращиться з середини травня", – сказав він.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що до компанії, що займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів, внаслідок цього в Україні виник дефіцит палива.

При цьому невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, яка перевищує 55 грн/л, що набагато перевищує обмеження уряду.