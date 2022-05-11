В Офисе президента заявили об окончании топливного кризиса в стране

По состоянию на 11 мая импортируют достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе. Об этом на брифинге заявил советник президента Ростислав Шурма.

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"Офис президента вместе с правительством проводит активную работу, для того чтобы отстроить все эти цепочки(по поставкам топлива, — Delo.ua) с нашими европейскими партнерами. Фактически сегодня объемы импорта сегодня увеличены более чем в 5 раз по сравнению с тем как это было еще полтора месяца назад. На сегодняшний день объемы импорта уже фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках", — сказал он.

По словам Шурмы, хотя у граждан Украины все еще есть опасения по поводу отсутствия топлива на АЗС, ситуация будет улучшаться с каждым днем, постепенно будут открываться и наполняться топливом все ранее закрытые АЗС.

"Учитывая то, что в страну заезжает достаточное количество бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность наших граждан. Потому я прошу граждан Украины сохранять спокойствие чтобы мы могли спокойно насытить все заправки топливом, создать соответсвующий запас и быть более защищенными от таких вражеских действий", — сказал советник Президента.

По его словам, в Украине также будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который нельзя будет уничтожить и который обеспечит страну на месяцы вперед.

Напомним, в конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. В последнюю неделю апреля заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре.

Крупнейшие сети установили лимиты на продажу горючего, а некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по ценам, которые гораздо выше ограничений от Кабмина.

Власти обещают решить этот вопрос к середине мая, а эксперты прогнозируют наполнение рынка уже летом