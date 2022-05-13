Україна виділить один КПП на кордоні лише для бензовозів

Міністерство інфраструктури має домовленість з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був тільки для бензовозів.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм під час онлайн-обговорення з профільними міністерствами теми торгівлі та експорту.

"Є домовленість з прикордонною службою, що один із пунктів пропуску буде тільки для палива, там буде зроблено паливну смугу. Думаю, що це буде реалізовано найближчими днями", - сказав Найєм.

Він також додав, що планується зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, повністю перенаправивши пасажирські та легкові транспортні засоби на інші.

"Це насамперед Ягодін та Краковець, які можна направити на Устилуг та Шегині. Я думаю, що нам це вдасться зробити й такі розмови зараз ведуться", - наголосив заступник міністра.

Згідно з підрахунками міністерства, станом на 13 травня у чергах на кордоні стоїть до 3 тис. транспортних засобів, які не можуть виїхати з України та десь 1,2-1,5 тис. в Україну. Причиною цього, окрім "євроблях" є те, що самі пункти пропуску не облаштовані для того, щоб пропускати таку кількість транспортних засобів.

"З тих пунктів, які є зараз на кордоні – не всі пункти можуть приймати великовантажні транспорти. На польському кордоні у нас лише чотири пункти пропуску, які можуть пропускати через себе 20-тонники (фури) – це Ягодин, Краковець, Шегині, Рава- Російська. Всі інші можуть пропускати 3,5 -7 тонн - це, звичайно, не для вантажного транспорту", - підсумував Мустафа Найєм.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що станом на 11 травня імпортують достатню кількість бензину та дизеля для забезпечення щоденної потреби країни у паливі, що свідчить про закінчення паливної кризи.

В Україні також буде створено додатковий стратегічний запас палива, який не можна буде знищити, який забезпечить країну на місяці вперед.