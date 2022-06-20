Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей возобновил работу после расширения

20 июня было открыто движение в пункте пропуска "Краковец – Корчова" на границе Украины и Польши, который лишь недавно был закрыт для увеличения пропускной способности. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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В частности, в результате реализации проекта на КПП было увеличено количество полос для грузовиков с четырех до десяти и созданы дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также стороны увеличили количество пограничников и таможенников в пункте пропуска. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули.

"В условиях блокады морских портов мощная логистика на западных границах является безальтернативным условием для функционирования экономики Украины. Именно поэтому мы создали проект "Открытая граница", призванный существенно увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска и улучшить логистику в направлении Украина - ЕС", - отметил министр. инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, ожидается, что обновление пилотного пункта "Краковец – Корчёва" увеличит его пропускную способность не менее чем на 50%. При этом чиновник посетовал, что хотя первые переговоры о его обновлении начались еще в 2011 году в рамках подготовки к "Евро-2012", до прошлого года никаких активных действий по его развитию не происходило.

Украинский министр выразил благодарность своему польскому коллеге Анджею Адамчику и главе Канцелярии премьер-министра Михалу Дворчику за поддержку в реализации этого проекта и указал, что успешный опыт на этом пункте пропуска планируется масштабировать на другие семь пунктов на украинско-польской границе.

Аналогичные проекты по увеличению пропускной способности, по словам Кубракова, Украина хочет реализовывать на границах с другими западными соседями. Так, ведутся переговоры о присоединении к "Открытой границе" Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

Этот проект предусматривает ликвидацию "узких мест" на западной границе и улучшение логистики в направлении Украина - ЕС. В частности, в рамках него планируется реконструкция инфраструктуры существующих пунктов пропуска (включая подъездные дороги), построение новых пунктов, введение общего погранично-таможенного контроля с государствами-соседями.

Как отмечают в Мининфраструктуре, необходимость проекта вызвана блокадой украинских портов и последующим резким ростом нагрузки на сухопутные пункты пересечения границы. Так, в связи с этой ситуацией очереди на определенных участках границы составляют от 3 до 25 км.